Фиктивная регистрация для пособников убийц из "Крокуса" вылилась в новый арест в Твери
В Твери арестовали мужчину за фиктивную регистрацию фигурантов дела о "Крокусе"
Аминчон и Диловар Исломовы*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Тверской суд отправил под арест мужчину с двойным гражданством, который фиктивно оформил регистрацию в своём жилье братьям Аминчону и Диловару Исломовым*, проходящих пособниками по делу о теракте в "Крокусе". Об этом сообщили в пресс-службе Московского райсуда Твери.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины с двойным гражданством. <…> Из материалов дела следует, что в жилище <...> фиктивно были зарегистрированы Исломов А.И.* и Исломов Д.И.*", — говорится в тексте.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание, открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами. Всего фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей. Среди них братья Аминчон и Диловар Исломовы*, а также их отец. По данным следствия, они продали боевикам автомобиль и знали об их планах совершить теракт. Исломовы* арестованы, суд отклонил их жалобы на меру пресечения.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.