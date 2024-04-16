Фиктивная регистрация для пособников убийц из "Крокуса" вылилась в новый арест в Твери

Тверской суд отправил под арест мужчину с двойным гражданством, который фиктивно оформил регистрацию в своём жилье братьям Аминчону и Диловару Исломовым*, проходящих пособниками по делу о теракте в "Крокусе". Об этом сообщили в пресс-службе Московского райсуда Твери.