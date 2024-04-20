Блиновской могут продлить арест ещё на три месяца

Следствие хочет оставить ещё на три месяца в тюрьме обвиняемую в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также легализации денежных средств и имущества блогершу Елену Блиновскую. Как передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление её адвоката Наталии Сальниковой, заседание по этому делу состоится 22 апреля.