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20 апреля, 02:29

Блиновской могут продлить арест ещё на три месяца

ТАСС: Адвокат Блиновской сообщила, что следствие просит продлить арест блогерши

Следствие хочет оставить ещё на три месяца в тюрьме обвиняемую в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также легализации денежных средств и имущества блогершу Елену Блиновскую. Как передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление её адвоката Наталии Сальниковой, заседание по этому делу состоится 22 апреля.

"Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня", — сообщила собеседница информагентства, уточнив, что правоохранители хотят закрыть "королеву марафонов" в следственном изоляторе ещё на три месяца.

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Напомним, что Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем автомобиле. Блогершу обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств, на данный момент сумма её долга достигла 1,5 миллиарда рублей. Впоследствии Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения "королеве марафонов", после чего её отправили в СИЗО на три месяца за многократные нарушения условий домашнего ареста, в частности за проведение шумной новогодней вечеринки, где присутствовала свидетель по её делу. В конце прошлого месяца следствие предъявило Блиновской окончательное обвинение. Также в апреле сообщалось, что её муж Алексей Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Алексей Соловьёв
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