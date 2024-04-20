Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос об аресте дяди убийцы байкера из Москвы

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, 22 апреля, рассмотрит вопрос об аресте дяди 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Люблине. Об этом журналистам сообщили в суде.

Аналогичное ходатайство об избрании ареста в отношении родственника подозреваемого будет рассмотрено в скором времени. Оба проходят соучастниками по делу, возбуждённому по статье об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений.