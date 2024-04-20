Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос об аресте дяди убийцы байкера из Москвы
Суд 22 апреля рассмотрит вопрос об аресте дяди убийцы байкера из Москвы
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, 22 апреля, рассмотрит вопрос об аресте дяди 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Люблине. Об этом журналистам сообщили в суде.
"Заседание по избранию меры пресечения Аббасову Бахтияру Иса Оглы назначено на 22 апреля", — приводит ТАСС сообщение инстанции.
Аналогичное ходатайство об избрании ареста в отношении родственника подозреваемого будет рассмотрено в скором времени. Оба проходят соучастниками по делу, возбуждённому по статье об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву, следователи уже приступили к допросам.
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