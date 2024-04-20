Суд продлил срок задержания отца и дяди убийцы байкера из Москвы
Замоскворецкий суд Москвы продлил до вторника, 23 апреля, срок задержания под стражей отца и дяди Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Люблине. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Отец и дядя Аббасова в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Суд <...> удовлетворил заявленное органами прокуратуры ходатайство и отложил рассмотрение дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов по делу об убийстве Кирилла Ковалёва — Аббасова Низами Иса оглы, Аббасова Бахтияра Иса оглы — на 72 часа", — говорится в сообщении.
Оба проходят соучастниками по делу, возбуждённому по статье об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Ранее следствие попросило суд об их аресте, избрать им меру пресечения должны 22 апреля.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву, следователи уже приступили к допросам.
Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы