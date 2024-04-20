Суд продлил срок задержания отца и дяди убийцы байкера из Москвы

Замоскворецкий суд Москвы продлил до вторника, 23 апреля, срок задержания под стражей отца и дяди Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Люблине. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Отец и дядя Аббасова в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Суд <...> удовлетворил заявленное органами прокуратуры ходатайство и отложил рассмотрение дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов по делу об убийстве Кирилла Ковалёва — Аббасова Низами Иса оглы, Аббасова Бахтияра Иса оглы — на 72 часа", — говорится в сообщении.