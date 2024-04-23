Под Иркутском многодетная мать уморила голодом сына и получила 12 лет тюрьмы

Суд признал 35-летнюю многодетную мать из посёлка Усть-Ордынского Иркутской области виновной в убийстве 12-летнего сына. Она не стала обращаться за медицинской помощью, когда самочувствие мальчика резко ухудшилось, кроме того, женщина практически уморила ребёнка голодом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Женщина не обращалась за медицинской помощью в связи с резким ухудшением состояния здоровья её сына, не принимала никаких мер к его лечению. Кроме того, она не обеспечивала сына качественным питанием, ребёнок в основном употреблял продукты быстрого питания. Это привело к несвоевременному выявлению у потерпевшего заболевания, перешедшего в тяжёлую форму, истощению организма и снижению массы его тела до 23 кг", — говорится в публикации Следственного комитета.

Ребёнка в экстренном порядке госпитализировали во вторую областную больницу в августе 2022 года. Врачи сделали всё возможное, чтобы малыш пошёл на поправку, однако спасти его не удалось — истощённый мальчик умер в стенах медучреждения. 23 апреля 2024 года суд приговорил горе-мать к лишению свободы сроком на 12 лет, которые она проведёт в колонии общего режима, и ограничению свободы ещё на один год.

Как пишет информационный портал "ИрСити", осуждённая в последнее время не была трудоустроена и жила на средства от детских пособий. Помимо погибшего сына, у неё остались ещё четверо детей, последний — 2023 года рождения. Родственники женщины заявляют о её пристрастии к алкоголю и частой смене сожителей. Сама же фигурантка объяснила своё преступное бездействие в отношении сына надеждой на то, что он со временем сам выздоровеет, начнёт нормально есть и наберётся сил, а помощи она не стала просить, потому что якобы боялась лишения родительских прав.