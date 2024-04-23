Под Иркутском многодетная мать уморила голодом сына и получила 12 лет тюрьмы
Суд признал 35-летнюю многодетную мать из посёлка Усть-Ордынского Иркутской области виновной в убийстве 12-летнего сына. Она не стала обращаться за медицинской помощью, когда самочувствие мальчика резко ухудшилось, кроме того, женщина практически уморила ребёнка голодом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
"Женщина не обращалась за медицинской помощью в связи с резким ухудшением состояния здоровья её сына, не принимала никаких мер к его лечению. Кроме того, она не обеспечивала сына качественным питанием, ребёнок в основном употреблял продукты быстрого питания. Это привело к несвоевременному выявлению у потерпевшего заболевания, перешедшего в тяжёлую форму, истощению организма и снижению массы его тела до 23 кг", — говорится в публикации Следственного комитета.
Ребёнка в экстренном порядке госпитализировали во вторую областную больницу в августе 2022 года. Врачи сделали всё возможное, чтобы малыш пошёл на поправку, однако спасти его не удалось — истощённый мальчик умер в стенах медучреждения. 23 апреля 2024 года суд приговорил горе-мать к лишению свободы сроком на 12 лет, которые она проведёт в колонии общего режима, и ограничению свободы ещё на один год.
Как пишет информационный портал "ИрСити", осуждённая в последнее время не была трудоустроена и жила на средства от детских пособий. Помимо погибшего сына, у неё остались ещё четверо детей, последний — 2023 года рождения. Родственники женщины заявляют о её пристрастии к алкоголю и частой смене сожителей. Сама же фигурантка объяснила своё преступное бездействие в отношении сына надеждой на то, что он со временем сам выздоровеет, начнёт нормально есть и наберётся сил, а помощи она не стала просить, потому что якобы боялась лишения родительских прав.
В пресс-службе регионального суда уточнили, что у ребёнка успел развиться туберкулёз в острой форме, но его мать проигнорировала очевидные и тревожные симптомы, пытаясь вылечить его с помощью сиропов от кашля. Обратиться к врачам попытался дядя мальчика, он вызвал скорую, но женщина спрятала подростка и не пустила медиков в дом.
Ранее Life.ru писал о похожей истории, которая тоже закончилась тюремным сроком для родителя, уморившего голодом собственное дитя: блогер-сыроед Максим Лютый довёл своего сына-младенца до истощения, за которым последовала смерть малыша, это произошло в марте 2023 года. Согласно информации следствия, мужчина запрещал своей жене нормально питаться, пока она была беременна, а после рождения ребёнка применил все ограничения и к его рациону. Родные семьи убеждены, что мужчина собирался взрастить праноеда — человека, способного насыщаться только энергией солнечных лучей. Сперва суд вынес приговор матери малыша, она получила два года исправительных работ. А вот отцу семейства дали восемь лет. К слову, оказалось, что сам Лютый "преисполнился", пока сидел в СИЗО, и стал употреблять в пищу мясо.
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