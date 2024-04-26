Устроившую смертоносный теракт в Стамбуле приговорили к почти 1800 годам тюрьмы

Женщину по имени Ахлям аль-Башир, устроившую теракт на проспекте Истикляль в Стамбуле в ноябре 2022 года, приговорили к семи пожизненным срокам, то есть к 1794 годам тюрьмы. По данным TRT, такое решение суд принял по совокупности преступлений.

Побег исполнительницы теракта в Стамбуле. Видео © Twitter / Frknwar

Террористка признана виновной по статьям "Подрыв единства и целостности государства" и "Предумышленное убийство" — речь здесь идёт о гибели шести человек. Кроме того, на Ахлям аль-Башир наложили штраф в 22 тысячи лир (более 62 тысяч рублей).