Устроившую смертоносный теракт в Стамбуле приговорили к почти 1800 годам тюрьмы
Устроившую теракт в Стамбуле в ноябре 2022-го приговорили к пожизненному сроку
Ахлям аль-Башир. Фото © Getty Images / İstanbul Police
Женщину по имени Ахлям аль-Башир, устроившую теракт на проспекте Истикляль в Стамбуле в ноябре 2022 года, приговорили к семи пожизненным срокам, то есть к 1794 годам тюрьмы. По данным TRT, такое решение суд принял по совокупности преступлений.
Побег исполнительницы теракта в Стамбуле. Видео © Twitter / Frknwar
Террористка признана виновной по статьям "Подрыв единства и целостности государства" и "Предумышленное убийство" — речь здесь идёт о гибели шести человек. Кроме того, на Ахлям аль-Башир наложили штраф в 22 тысячи лир (более 62 тысяч рублей).
Отметим, что по делу о теракте, помимо женщины, оставившей бомбу на проспекте, проходит ещё 35 обвиняемых, четверых из которых отпустили. Изначально сирийке грозило 3009 лет тюрьмы. На новом слушании она подчёркивала, что готова к любому приговору.
Напомним, теракт в Стамбуле произошёл 13 ноября 2022 года. Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в центре города. В итоге шестеро погибли, свыше 80 человек были ранены, в том числе трое россиян. Женщину, оставившую на улице начинённую взрывчаткой сумку, удалось задержать по горячим следам. Позже выяснилось, что она гражданка Сирии и связана с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана.