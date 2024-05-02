Юрист оценил шансы обвиняемого в домогательствах Депардьё получить защиту России

Французского актёра Жерара Депардьё вновь обвиняют в сексуальных домогательствах. Сам артист, имеющий российское гражданство, свою вину отрицает. Могут ли знаменитость отправить за решётку и каковы шансы, что за него вступится Россия, рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, высока вероятность, что мера пресечения для 75-летнего Депардьё не будет связана с лишением свободы. В подобных случаях, как правило, практикуется залог, и это совершенно нормально, так как маловероятно, что актёр решит скрыться от следствия, отметил Жорин. При этом адвокат полагает, что обвинения в адрес звезды кино могут быть ложными.

"Я не могу ничего утверждать голословно, но складывается такое впечатление, что это так называемый общемировой тренд. Безусловно, есть случаи, когда действительно имело место какое-то сексуальное домогательство, но нередки случаи, когда те или иные истории либо изначально выдуманы, либо это был какой-то флирт, оказание знаков внимания, которые в последующем были раздуты", — сказал Жорин в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".