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2 мая, 11:51

Юрист оценил шансы обвиняемого в домогательствах Депардьё получить защиту России

Юрист Жорин: Позиция РФ по делу Жерара Депардьё зависит от самого актёра

Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / ABACA / Mahoudeau Clement

Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / ABACA / Mahoudeau Clement

Французского актёра Жерара Депардьё вновь обвиняют в сексуальных домогательствах. Сам артист, имеющий российское гражданство, свою вину отрицает. Могут ли знаменитость отправить за решётку и каковы шансы, что за него вступится Россия, рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, высока вероятность, что мера пресечения для 75-летнего Депардьё не будет связана с лишением свободы. В подобных случаях, как правило, практикуется залог, и это совершенно нормально, так как маловероятно, что актёр решит скрыться от следствия, отметил Жорин. При этом адвокат полагает, что обвинения в адрес звезды кино могут быть ложными.

"Я не могу ничего утверждать голословно, но складывается такое впечатление, что это так называемый общемировой тренд. Безусловно, есть случаи, когда действительно имело место какое-то сексуальное домогательство, но нередки случаи, когда те или иные истории либо изначально выдуманы, либо это был какой-то флирт, оказание знаков внимания, которые в последующем были раздуты", — сказал Жорин в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его мнению, российские дипломаты, скорее всего, свяжутся с артистом, но насколько позиция Москвы будет активной, зависит от самого Депардьё и прежде всего от необходимости оказания помощи со стороны России.

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Напомним, днём 29 апреля Депардьё вызвали на допрос по делу о домогательствах. После этого артиста взяли под стражу, однако позже отпустили. Обвинения в его адрес выдвинули более десятка женщин, которые заявили, что он домогался их с 2004 по 2022 год. В частности, исковые заявления подали помощница актёра и художница-постановщица.
Евгения Мосс
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