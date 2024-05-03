ВСУ ударили по пятиэтажке в Токмаке, под завалами могут быть люди

Украинские войска нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели", — написал он в телеграм-канале.