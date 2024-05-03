ВСУ ударили по пятиэтажке в Токмаке, под завалами могут быть люди
Балицкий: ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке
Последствия удара ВСУ по дому в Токмаке. Обложка © Telegram / BalitskyEV
Украинские войска нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели", — написал он в телеграм-канале.
На фото, опубликованном губернатором, видно, что из-за атаки ВСУ дом частично обрушился.
Напомним, ранее ВСУ уже совершали атаки на мирные объекты в Токмаке. Так, 12 апреля в результате удара противника без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего было повреждено минимум три многоквартирных дома, погибло 11 человек. Также 25 апреля ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке. Позже стало известно, что украинские войска нанесли удар, применив иностранные управляемые авиационные бомбы. В результате происшествия полностью разрушились четыре квартиры и пострадало четыре человека. Позднее при разборе завалов нашли тело мужчины.