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3 мая, 11:15

ВСУ ударили по пятиэтажке в Токмаке, под завалами могут быть люди

Балицкий: ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке

Последствия удара ВСУ по дому в Токмаке. Обложка © Telegram / BalitskyEV

Последствия удара ВСУ по дому в Токмаке. Обложка © Telegram / BalitskyEV

Украинские войска нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели", — написал он в телеграм-канале.

На фото, опубликованном губернатором, видно, что из-за атаки ВСУ дом частично обрушился.

Напомним, ранее ВСУ уже совершали атаки на мирные объекты в Токмаке. Так, 12 апреля в результате удара противника без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего было повреждено минимум три многоквартирных дома, погибло 11 человек. Также 25 апреля ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке. Позже стало известно, что украинские войска нанесли удар, применив иностранные управляемые авиационные бомбы. В результате происшествия полностью разрушились четыре квартиры и пострадало четыре человека. Позднее при разборе завалов нашли тело мужчины.

"Это зверство": Финский журналист рассказал о поездке в Токмак, где ВСУ ударили по жилому дому
"Это зверство": Финский журналист рассказал о поездке в Токмак, где ВСУ ударили по жилому дому
Наталья Исакова
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