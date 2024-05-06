Песков рассказал о непрекращающейся работе по сбору данных о преступлениях Киева

"Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чём идёт речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", — рассказал Песков журналистам.