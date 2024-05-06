Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:26

Песков рассказал о непрекращающейся работе по сбору данных о преступлениях Киева

Песков: У России есть большой массив информации о преступлениях киевского режима

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Российские следователи собрали множество данных о преступлениях Киева. Работа ведомств по этой теме продолжается. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чём идёт речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", — рассказал Песков журналистам.

Россия объявила в розыск двух уволенных с постов украинских генералов
Россия объявила в розыск двух уволенных с постов украинских генералов

Так, например, ранее Life.ru рассказывал о том, что МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского. Его ищут за преступление по уголовной статье. Кроме него в списках преступников оказались экс-президент Украины Пётр Порошенко, главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль. Вместе с ними в розыске оказались Климкин, Гройсман, Данилов, а также Аваков*, Стець, Хомчак и Крутов.

* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров