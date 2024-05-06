Песков рассказал о непрекращающейся работе по сбору данных о преступлениях Киева
Песков: У России есть большой массив информации о преступлениях киевского режима
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Российские следователи собрали множество данных о преступлениях Киева. Работа ведомств по этой теме продолжается. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чём идёт речь. В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать", — рассказал Песков журналистам.
Так, например, ранее Life.ru рассказывал о том, что МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского. Его ищут за преступление по уголовной статье. Кроме него в списках преступников оказались экс-президент Украины Пётр Порошенко, главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль. Вместе с ними в розыске оказались Климкин, Гройсман, Данилов, а также Аваков*, Стець, Хомчак и Крутов.
* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов.