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7 мая, 10:40

"Спортсмен — тот же воин": Кабаева рассказала Life.ru, должны ли россияне ехать на Олимпиаду

Алина Кабаева о возможном участии россиян в Олимпиаде: Спортсмен — тот же воин

Спортсмен — тот же воин. Так прославленная российская гимнастка, олимпийская чемпионка, председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева ответила на вопрос Life.ru о том, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду в Париж без флага и гимна.

"Спортсмен — тот же воин, если руководство скажет ехать — нужно ехать. Как скажет руководство (Минспорта РФ. — Прим. Life.ru) — так и сделаем... Если бы мне тренер сказал, что надо ехать — я бы поехала, если бы сказал, что нельзя — значит, нельзя", — подчеркнула Кабаева.

Алина Кабаева рассказала Life.ru, должны ли россияне ехать на Олимпиаду. Видео © Life.ru

По её словам, спорт в России продолжает развиваться, несмотря на все санкции, а наш гимн звучит на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Например, так было на турнире в Китае в этом году.

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Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет ждёт на турнире всего около 40 российских спортсменов. Но и они не смогут участвовать в командных видах спорта, а также использовать символику страны и даже символ Z. Кроме того, МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы уже отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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