"Спортсмен — тот же воин": Кабаева рассказала Life.ru, должны ли россияне ехать на Олимпиаду

Спортсмен — тот же воин. Так прославленная российская гимнастка, олимпийская чемпионка, председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева ответила на вопрос Life.ru о том, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду в Париж без флага и гимна.

"Спортсмен — тот же воин, если руководство скажет ехать — нужно ехать. Как скажет руководство (Минспорта РФ. — Прим. Life.ru) — так и сделаем... Если бы мне тренер сказал, что надо ехать — я бы поехала, если бы сказал, что нельзя — значит, нельзя", — подчеркнула Кабаева.

Алина Кабаева рассказала Life.ru, должны ли россияне ехать на Олимпиаду. Видео © Life.ru