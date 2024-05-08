Присутствие на прошедшей инаугурации президента Владимира Путина послов нескольких стран Евросоюза говорит об отсутствии единства в объединении. Об этом пишет греческая газета "Эстия".

"Европейские страны вновь оказались разделёнными. На церемонии присутствовали пять послов стран – членов Европейского союза, среди которых Греция <...> Эта картина подчёркивает отсутствие единой европейской политики", — говорится в публикации.

Так, помимо представителя Греции в Кремль прибыли послы Кипра, Мальты, Словакии, Венгрии и Франции. Причём последняя решила быть представленной на церемонии, несмотря на крайне антироссийскую риторику её президента Эмманюэля Макрона, даже вылившуюся в громкие разговоры об отправке войск на Украину. Издание считает, что это нельзя объяснить дипломатической некомпетентностью. Скорее всего, Париж не хочет "разрушать мосты" в отношениях с Москвой, видя необходимость в переговорах и оставляя открытой возможность проявить инициативу.

В то же время Афины, учитывая её изначальную полную поддержку Киева, не могут претендовать на эту роль. Что касается критиков присутствия греческого посла, то им издание рекомендует "направить свой огонь" в сторону Турции, которая до сих пор поддерживает с Россией тесные дружеские отношения, но не сможет взять на себя посредническую роль, подобную той, к которой стремится Франция.