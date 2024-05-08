Не хотят разрушать мосты: В Греции нашли причину присутствия посла Франции на инаугурации Путина
"Эстия": Западные послы на инаугурации Путина показали отсутствие единства в ЕС
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Присутствие на прошедшей инаугурации президента Владимира Путина послов нескольких стран Евросоюза говорит об отсутствии единства в объединении. Об этом пишет греческая газета "Эстия".
"Европейские страны вновь оказались разделёнными. На церемонии присутствовали пять послов стран – членов Европейского союза, среди которых Греция <...> Эта картина подчёркивает отсутствие единой европейской политики", — говорится в публикации.
Так, помимо представителя Греции в Кремль прибыли послы Кипра, Мальты, Словакии, Венгрии и Франции. Причём последняя решила быть представленной на церемонии, несмотря на крайне антироссийскую риторику её президента Эмманюэля Макрона, даже вылившуюся в громкие разговоры об отправке войск на Украину. Издание считает, что это нельзя объяснить дипломатической некомпетентностью. Скорее всего, Париж не хочет "разрушать мосты" в отношениях с Москвой, видя необходимость в переговорах и оставляя открытой возможность проявить инициативу.
В то же время Афины, учитывая её изначальную полную поддержку Киева, не могут претендовать на эту роль. Что касается критиков присутствия греческого посла, то им издание рекомендует "направить свой огонь" в сторону Турции, которая до сих пор поддерживает с Россией тесные дружеские отношения, но не сможет взять на себя посредническую роль, подобную той, к которой стремится Франция.
"Неслучайно в ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что Россия не исключает диалога с Западом, но это должно быть на равных условиях, хотя он не преминул упомянуть, что его страна открыта для развития отношений с другими странами, которые он назвал "глобальным большинством", — пишет газета.
Напомним, 7 мая в Кремле прошла инаугурация вновь избранного президента Владимира Путина. Глава государства принёс присягу и официально вступил в должность. На мероприятие пригласили порядка 2,6 тысячи человек. К слову, в зале присутствовал посол Франции. Выступая после официальной части, российский лидер назвал служение Родине огромной честью и священным долгом, а также назвал наш народ единым и великим. Далее Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.