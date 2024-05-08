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Регион
8 мая, 12:42

Третий за день беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили третий за день украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, очередная вражеская атака была пресечена около 14:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого сегодня в регионе сбили два вражеских беспилотника около 11:30 и 12:00 по московскому времени.

А 6 мая ВСУ ударили по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке в Белгородской области. В результате, согласно последним данным, погибло восемь человек. Видеорегистратор снял подрыв автобуса, а СМИ опубликовали ужасающие кадры изнутри.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, нарушена линия электроснабжения
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, нарушена линия электроснабжения
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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