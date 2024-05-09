Нарышкин считает эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
Нарышкин: Заявления об отправке войск на Украину можно расценивать как эскалацию
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Высказывания западных политиков о возможности отправки военных подразделений на Украину можно расценивать как нагнетание обстановки. Об этом РИА "Новости" заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", — прокомментировал он участившиеся сообщения о вероятности подобной помощи Незалежной.
Напомним, в начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон снова не исключил отправки войск на Украину. В ответ на это глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что такой шаг приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. Отказалась посылать свои войска на Украину и Польша. Литва же, как сообщалось, готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. Однако, как пишет итальянская газета Corriere della Sera, на грядущем саммите НАТО, вероятнее всего, откажется от отправки своих бойцов на подмогу ВСУ.