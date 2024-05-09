Нарышкин считает эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину

Высказывания западных политиков о возможности отправки военных подразделений на Украину можно расценивать как нагнетание обстановки. Об этом РИА "Новости" заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", — прокомментировал он участившиеся сообщения о вероятности подобной помощи Незалежной.