Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 00:54

Коричневая тёмная вода: Пассажир рассказал, как выбирался из упавшего в реку автобуса

Пассажир упавшего в Мойку автобуса рассказал, что вода залила салон моментально

Вода залила салон упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса за считаные секунды, и находившиеся внутри пассажиры не успели сориентироваться. Об этом рассказал житель города Александр Тверитнёв, которого удалось спасти.

"Мы стали вот так вот падать в воду... [за] доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом всё. Полностью всё заполнила... [за] секунды. Мы с женой держались за руки. Я её потерял. Темно. Коричневая тёмная вода. Ничего не видно. Непонятно", — рассказал Тверитнёв пресс-службе администрации губернатора города.

По словам мужчины, они с женой сидели на задних сиденьях, находившихся на возвышении. Тверитнёв попытался выбить стёкла ногами, однако у него не получилось. Тогда Александр стал двигаться по поручням, однако в заполнившей салон мутной воде было сложно ориентироваться. Следом его вытащили подоспевшие на помощь уроженцы Дагестана. О судьбе его супруги пока не известно.

"Отрубило" ногу: Автоэксперт разобрал действия водителя автобуса, рухнувшего с моста в реку Мойку
"Отрубило" ногу: Автоэксперт разобрал действия водителя автобуса, рухнувшего с моста в реку Мойку

Напомним, автобус с пассажирами сорвал ограждение Поцелуева моста и упал в реку после того, как водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Ближе к вечеру спасатели подняли автобус из реки. Следственный комитет подтвердил гибель семи пассажиров. На месте ЧП появился стихийный мемориал.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров