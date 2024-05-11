Коричневая тёмная вода: Пассажир рассказал, как выбирался из упавшего в реку автобуса
Пассажир упавшего в Мойку автобуса рассказал, что вода залила салон моментально
Вода залила салон упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса за считаные секунды, и находившиеся внутри пассажиры не успели сориентироваться. Об этом рассказал житель города Александр Тверитнёв, которого удалось спасти.
"Мы стали вот так вот падать в воду... [за] доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом всё. Полностью всё заполнила... [за] секунды. Мы с женой держались за руки. Я её потерял. Темно. Коричневая тёмная вода. Ничего не видно. Непонятно", — рассказал Тверитнёв пресс-службе администрации губернатора города.
По словам мужчины, они с женой сидели на задних сиденьях, находившихся на возвышении. Тверитнёв попытался выбить стёкла ногами, однако у него не получилось. Тогда Александр стал двигаться по поручням, однако в заполнившей салон мутной воде было сложно ориентироваться. Следом его вытащили подоспевшие на помощь уроженцы Дагестана. О судьбе его супруги пока не известно.
Напомним, автобус с пассажирами сорвал ограждение Поцелуева моста и упал в реку после того, как водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Ближе к вечеру спасатели подняли автобус из реки. Следственный комитет подтвердил гибель семи пассажиров. На месте ЧП появился стихийный мемориал.
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