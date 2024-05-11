Коричневая тёмная вода: Пассажир рассказал, как выбирался из упавшего в реку автобуса

Вода залила салон упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса за считаные секунды, и находившиеся внутри пассажиры не успели сориентироваться. Об этом рассказал житель города Александр Тверитнёв, которого удалось спасти.

"Мы стали вот так вот падать в воду... [за] доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом всё. Полностью всё заполнила... [за] секунды. Мы с женой держались за руки. Я её потерял. Темно. Коричневая тёмная вода. Ничего не видно. Непонятно", — рассказал Тверитнёв пресс-службе администрации губернатора города.