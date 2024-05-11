В трагедии с рухнувшим в реку Мойку автобусом погибла 71-летняя педагог из СПбГУ

Одной из погибших в аварии с автобусом, который накануне пробил ограждение на мосту и упал в реку Мойку в Петербурге, оказалась преподавательница СПбГУ — 71-летняя Тамара Горчакова. Коллектив университета выразил её семье глубокие соболезнования.

"Коллеги запомнили её как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину. Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Тамары Александровны. Память о замечательном педагоге и человеке сохранится в сердцах тех, кто её знал и учился у неё", — говорится на сайте СПбГУ.