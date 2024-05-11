В трагедии с рухнувшим в реку Мойку автобусом погибла 71-летняя педагог из СПбГУ
Место падения автобуса в реку. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Одной из погибших в аварии с автобусом, который накануне пробил ограждение на мосту и упал в реку Мойку в Петербурге, оказалась преподавательница СПбГУ — 71-летняя Тамара Горчакова. Коллектив университета выразил её семье глубокие соболезнования.
"Коллеги запомнили её как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину. Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Тамары Александровны. Память о замечательном педагоге и человеке сохранится в сердцах тех, кто её знал и учился у неё", — говорится на сайте СПбГУ.
Тамара Александровна Горчакова была филологом-русистом, и вся её трудовая жизнь была связана с университетом. Она также вела дополнительную программу "Русский язык как иностранный", готовила для поступления в российские вузы большое количество иностранных абитуриентов.
Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. По предварительной информации, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Спасатели подняли автобус из воды. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров. В Сети появились кадры из салона за секунды до падения. Владельцем транспорта является ООО "Такси", известно, что компанию за последние два года штрафовали за административные нарушения 23 раза.