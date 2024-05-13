Суд в Петербурге арестовал представителя перевозчика, чей автобус упал в Мойку

Джахангир Халилов обвиняется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Свою вину он признал частично и просил о домашнем аресте. Следствие же отметило, что Халилов может скрыться, а также повлиять на свидетелей. Известно, что у него российское гражданство, ранее он не был судим, не женат, несовершеннолетних детей не имеет.