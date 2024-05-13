Суд в Петербурге арестовал представителя перевозчика, чей автобус упал в Мойку
Представитель перевозчика, чей автобус упал в Мойку в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петерурга
Главу автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", автобус которой рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге, арестовали до 10 июля. Такое решение в понедельник, 13 мая, принял Октябрьский районный суд города.
Представитель перевозчика, чей автобус упал в Мойку в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Джахангир Халилов обвиняется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Свою вину он признал частично и просил о домашнем аресте. Следствие же отметило, что Халилов может скрыться, а также повлиять на свидетелей. Известно, что у него российское гражданство, ранее он не был судим, не женат, несовершеннолетних детей не имеет.
Как сообщал Life.ru, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами снёс ограждение Поцелуева моста и упал в реку. Погибло семь человек. Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, предположительно, заставил своего подчинённого выйти на рейс без отдыха после предыдущей многочасовой смены. Суд арестовал водителя до 9 июля. На заседании подозреваемый назвал причиной трагедии отказ тормозов. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек". Позже на водителя завели ещё одно дело — за фиктивную регистрацию иностранцев.