На территории Харьковской области несколько дней идёт массовое наступление российских войск. ВС РФ взяли под контроль уже более 40 квадратных километров, освободили много населённых пунктов. По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ситуация развивается динамично и неплохо для российских военных.

"Как и все военнослужащие, я немного суеверен, поэтому не хочу рассказывать события, которые будут развиваться в ближайшее время, но явно они будут не в пользу украинского командования. Ввиду того, что сейчас уже обнародовано, можно говорить, что динамика продвижения наших войск довольно неплохая. Более того, уничтожается большое количество и личного состава противника, и мест скопления вооружения, и военной техники", — отметил Марочко в разговоре с RuNews24.

Эксперт добавил, что продвигаясь дальше, в направлении Харькова, армия РФ отодвигает линию фронта от Белгорода и соответственно снижает количество прилётов по городу. Каждая попытка ударить по российскому городу становится всё дороже для Киева, отметил Марочко. По его словам, сейчас очень важно полностью исключить возможность ударов по мирному населению. Для этого нужно отодвинуть линию фронта на расстояние более 60 километров, чтобы лишить ВСУ возможности использовать чешские РСЗО Vampire, пояснил подполковник. При этом Киев по-прежнему сможет применять беспилотники и ракеты ATACMS, но у российской ПВО будет больше времени, чтобы отреагировать.