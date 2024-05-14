Военный эксперт предрёк печальный для Киева исход наступления Армии России под Харьковом
Эксперт Марочко: Наступление ВС РФ под Харьковом складывается довольно неплохо
Каждый выстрел по Белгороду станет ещё дороже для ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На территории Харьковской области несколько дней идёт массовое наступление российских войск. ВС РФ взяли под контроль уже более 40 квадратных километров, освободили много населённых пунктов. По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ситуация развивается динамично и неплохо для российских военных.
"Как и все военнослужащие, я немного суеверен, поэтому не хочу рассказывать события, которые будут развиваться в ближайшее время, но явно они будут не в пользу украинского командования. Ввиду того, что сейчас уже обнародовано, можно говорить, что динамика продвижения наших войск довольно неплохая. Более того, уничтожается большое количество и личного состава противника, и мест скопления вооружения, и военной техники", — отметил Марочко в разговоре с RuNews24.
Эксперт добавил, что продвигаясь дальше, в направлении Харькова, армия РФ отодвигает линию фронта от Белгорода и соответственно снижает количество прилётов по городу. Каждая попытка ударить по российскому городу становится всё дороже для Киева, отметил Марочко. По его словам, сейчас очень важно полностью исключить возможность ударов по мирному населению. Для этого нужно отодвинуть линию фронта на расстояние более 60 километров, чтобы лишить ВСУ возможности использовать чешские РСЗО Vampire, пояснил подполковник. При этом Киев по-прежнему сможет применять беспилотники и ракеты ATACMS, но у российской ПВО будет больше времени, чтобы отреагировать.
"Протяженность линии боевого соприкосновения небольшая, около 50 километров, но даже такое её увеличение очень больно ударило по украинским войскам. Им приходится сейчас задействовать резервы, дополнительные силы и средства, и это всё сказывается на остальных участках фронта", — закончил военный эксперт.
Напомним, что Российская Армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Бугроватку. Серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Успешное наступление ВС РФ признали назначенные Киевом власти Харьковской областью.