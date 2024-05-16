Хирурги готовят расстрелянного премьера Словакии к новой операции
Pravda: Премьера Словакии Фицо ожидает новая операция после покушения
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА
В Словакии врачи готовят премьер-министра страны Роберта Фицо к очередной операции. Об этом сообщил портал Pravda, комментируя состояние политика после совершённого на него покушения.
Премьеру страны уже провели пятичасовую операцию сразу после покушения на него. Медики смогли остановить сильное кровотечение в брюшной полости. Сейчас Фицо должны провести операцию на тазобедренном суставе.
Напомним, 15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьера Словакии Роберта Фицо, ранив его в живот и руку. Преступника задержали. Своим мотивом он назвал несогласие с политикой Правительства Словакии. В содеянном Цинтула не раскаивается. Ему грозит пожизненный срок согласно предъявленному обвинению. Раненому Фицо уже провели успешную операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.