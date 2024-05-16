На Украине будут отправлять уклонистов на фронт без возможности обжаловать приговор в суде

В рамках нового закона о мобилизации в Незалежной суды по делам уклонистов будут проводиться без возможности апелляции решения. Об этом заявил член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко, его цитирует издание "Страна.ua".

"Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощённая форма обращения — автоматизированная. И суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", — объяснил парламентарий.

Федиенко уточнил, что технически возможность обжаловать решение суда у мобилизованных останется, но этот процесс занимает много времени, так что потенциальный фигурант в любом случае будет отправлен на фронт задолго до одобрения своей апелляции. Сам депутат не ожидает, что количество подобных судебных дел будет велико. По его мнению, пробовать оспаривать решения ТЦК в суде — почти то же самое, что "стрелять себе в голову" или "повторить судьбу утонувших в Тисе".