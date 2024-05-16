В Чехии раскрыли хитрость манёвра Армии России под Харьковом
Lidovky: ВС РФ хотят пойти в атаку на позиции ВСУ с двух сторон
Армия России может начать наступление на позиции ВСУ сразу по двум направлениям. Об этом пишет чешское издание Lidovky, которое рассуждает о целях президента РФ Владимира Путина в ходе наступления в Харьковской области.
"Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чём цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чём другом", — пишут авторы публикации.
Аналитики не исключают, что таким образом ВС РФ хотят заставить руководство ВСУ перебросить часть подразделений, сосредоточенных в Донбассе, в Харьков. Это позволит украинскому командованию попытаться укрепить оборону Харьковской области, но параллельно ослабит её на Донбасских позициях, после чего Российская армия начнёт продавливать фронт сразу с двух сторон.
Киев признаёт, что расклад дел для ВСУ под Харьковом остаётся очень непростым. Тем временем Российская армия продолжает проникать вглубь обороны, приближаясь всё ближе к административному центру. Из-за этого украинское военное руководство вынуждено перебрасывать в проблемный регион технику и живую силу, чтобы затормозить продвижение ВС РФ. Недавно в самом Харькове раздался взрыв, который не повлёк за собой жертв. Мэр города заявляет, что предпосылки для эвакуации оттуда мирного населения отсутствуют.
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