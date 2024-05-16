В Чехии раскрыли хитрость манёвра Армии России под Харьковом

Армия России может начать наступление на позиции ВСУ сразу по двум направлениям. Об этом пишет чешское издание Lidovky, которое рассуждает о целях президента РФ Владимира Путина в ходе наступления в Харьковской области.

"Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чём цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чём другом", — пишут авторы публикации.