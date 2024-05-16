Профессор объяснил, какой сигнал подал Путин своим визитом в Китай Профессор Манойло: Визит Путина в Китай демонстрирует разворот на Восток 16 мая, 11:55 Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов

То, что президент России Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый зарубежный визит именно в Китай, говорит, что Москва считает Пекин важнейшим, ключевым и стратегическим партнёром. На это в беседе с Life.ru обратил внимание профессор МГУ Андрей Манойло.

"Китай сегодня — это надёжный партнёр и союзник России. И здесь важно отметить, что никогда ранее в истории наши отношения не были такими прочными и доверительными. И в первую очередь это результат постоянного личного контакта и взаимодействия между Путиным и председателем Си Цзиньпином", — подчеркнул он.

Манойло объяснил, что такое тесное сближение Москвы и Пекина связано не только с давлением, оказываемым Коллективным Западом, которому одинаково не нравится самостоятельность России и Китайской Народной Республики. В первую очередь — это совпадение точек зрения РФ И КНР по поводу справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности, и принципа построения нового справедливого мира. Мира, в котором Глобальный Запад доминировать уже не будет.

При этом эксперт подчеркнул, что отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина не просто очень эффективны, они ещё и очень доверительны. Лидеры крупнейших держав мира, двух полюсов формирующейся многополярной системы, доверяют друг другу и тесно взаимодействуют.

Результатом визита, как считает Манойло, станет выстраивание новых договорённостей, в том числе в экономической сфере. При этом отношения РФ и Китая уже показали высокую эффективность, торговый оборот бьёт рекорды.

"Визит Владимира Владимировича Путина в Китай является демонстрацией запущенного президентом Российской Федерации разворота на Восток, потому что именно на восток он сразу после инаугурации и полетел", — добавил эксперт.