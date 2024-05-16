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Профессор объяснил, какой сигнал подал Путин своим визитом в Китай

Профессор Манойло: Визит Путина в Китай демонстрирует разворот на Восток

16 мая, 11:55
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов

То, что президент России Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый зарубежный визит именно в Китай, говорит, что Москва считает Пекин важнейшим, ключевым и стратегическим партнёром. На это в беседе с Life.ru обратил внимание профессор МГУ Андрей Манойло.

"Китай сегодня — это надёжный партнёр и союзник России. И здесь важно отметить, что никогда ранее в истории наши отношения не были такими прочными и доверительными. И в первую очередь это результат постоянного личного контакта и взаимодействия между Путиным и председателем Си Цзиньпином", — подчеркнул он.

Женский караул, пионы и "Подмосковные вечера": Главные фото визита Путина в Пекин — в галерее Life.ru
Женский караул, пионы и "Подмосковные вечера": Главные фото визита Путина в Пекин — в галерее Life.ru

Манойло объяснил, что такое тесное сближение Москвы и Пекина связано не только с давлением, оказываемым Коллективным Западом, которому одинаково не нравится самостоятельность России и Китайской Народной Республики. В первую очередь — это совпадение точек зрения РФ И КНР по поводу справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности, и принципа построения нового справедливого мира. Мира, в котором Глобальный Запад доминировать уже не будет.

При этом эксперт подчеркнул, что отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина не просто очень эффективны, они ещё и очень доверительны. Лидеры крупнейших держав мира, двух полюсов формирующейся многополярной системы, доверяют друг другу и тесно взаимодействуют.

Результатом визита, как считает Манойло, станет выстраивание новых договорённостей, в том числе в экономической сфере. При этом отношения РФ и Китая уже показали высокую эффективность, торговый оборот бьёт рекорды.

"Визит Владимира Владимировича Путина в Китай является демонстрацией запущенного президентом Российской Федерации разворота на Восток, потому что именно на восток он сразу после инаугурации и полетел", — добавил эксперт.

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Устрицы, трепанг и утка по-пекински: Life.ru узнал, чем Си Цзиньпин угощает Путина в Китае

Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Затем Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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