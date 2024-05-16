Политолог назвал три причины, почему визит Путина в Китай можно назвать знаковым Политолог Кузнецов назвал визит Путина в Китай знаковым 16 мая, 12:01 Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Визит президента России Владимира Путина в Китай — знаковый, он носит во многом определяющий характер. Об этом Life.ru заявил политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он назвал три причины, почему эта поездка является особенной.

"Это первый визит после переизбрания президента России Владимира Путина, что подчёркивает особый характер отношений России и КНР. Личные отношение лидеров — Си Цзиньпина и Владимира Путина — очень дружественные, проверенные временем и опытом решения самых сложных вопросов: от развития экономического сотрудничества до формирования новой архитектуры безопасности в мире", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, такая представительная российская делегация (вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса) свидетельствует о том, что будут обсуждаться и приниматься решения по самому широкому перечню вопросов, добавил Кузнецов.