Политолог назвал три причины, почему визит Путина в Китай можно назвать знаковым
Политолог Кузнецов назвал визит Путина в Китай знаковым
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Визит президента России Владимира Путина в Китай — знаковый, он носит во многом определяющий характер. Об этом Life.ru заявил политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он назвал три причины, почему эта поездка является особенной.
"Это первый визит после переизбрания президента России Владимира Путина, что подчёркивает особый характер отношений России и КНР. Личные отношение лидеров — Си Цзиньпина и Владимира Путина — очень дружественные, проверенные временем и опытом решения самых сложных вопросов: от развития экономического сотрудничества до формирования новой архитектуры безопасности в мире", — подчеркнул эксперт.
Кроме того, такая представительная российская делегация (вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса) свидетельствует о том, что будут обсуждаться и приниматься решения по самому широкому перечню вопросов, добавил Кузнецов.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Затем Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.