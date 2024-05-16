Свояченица кадровика МО Кузнецова срочно продаёт элитный коттедж в Краснодаре

Сестра жены главы кадрового отдела Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова в спешке пытается продать свой дом в Краснодаре на фоне коррупционного скандала с участием родственника. Таунхаус выполнен в той же стилистике, что и предполагаемая взятка чиновнику, пишет SHOT, публикуя эксклюзивные снимки постройки.

Сестра супруги арестованного за взятку кадровика МО Кузнецова спешно продаёт свой дом в Краснодаре. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, недвижимость оформлена на имя 48-летней сестры Ирины Кузнецовой — Инны Маллах. Цена продажи — 125 миллионов рублей. Таунхаус располагается в элитном Фестивальном микрорайоне Краснодара. Дом построен по дизайнерскому проекту, там 6-метровые потолки. При отделке и ремонте были использованы материалы из Испании и Италии, всю мебель изготовили иностранные мастера.