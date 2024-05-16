Свояченица кадровика МО Кузнецова срочно продаёт элитный коттедж в Краснодаре
Сестра жены главы кадрового отдела Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова в спешке пытается продать свой дом в Краснодаре на фоне коррупционного скандала с участием родственника. Таунхаус выполнен в той же стилистике, что и предполагаемая взятка чиновнику, пишет SHOT, публикуя эксклюзивные снимки постройки.
Сестра супруги арестованного за взятку кадровика МО Кузнецова спешно продаёт свой дом в Краснодаре. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, недвижимость оформлена на имя 48-летней сестры Ирины Кузнецовой — Инны Маллах. Цена продажи — 125 миллионов рублей. Таунхаус располагается в элитном Фестивальном микрорайоне Краснодара. Дом построен по дизайнерскому проекту, там 6-метровые потолки. При отделке и ремонте были использованы материалы из Испании и Италии, всю мебель изготовили иностранные мастера.
Внутри дома четыре полноценных комнатных помещения, кухня площадью 30 квадратных метров, спортзал, бассейн, баня, а въезд в гараж выложен плиткой с подогревом. Площадь участка — 8 соток с ландшафтным дизайном, подведены центральные коммуникации.
Напомним, о задержании Кузнецова стало известно 14 мая. Начальник управления кадров МО РФ был арестован по подозрению в получении взятки. У него дома следствие обнаружило сотню миллионов рублей и монеты из золота. Известно, что военного задержали после показаний другого фигуранта дела. Кроме того, Басманным судом по обвинению в даче взятки должностному лицу был арестован Лёва Мартиросян. Life.ru показывал здание, в получении которого незаконным путём обвиняется чиновник Минобороны РФ.