Захватит все области жизни: Востоковед предрёк Москве и Пекину долгие годы сотрудничества

Отношения между Россией и Китаем в ближайшие 10–15 лет будут очень стабильными и развивающимися, рассказал РИА "ФедералПресс" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

В первую очередь он объяснил это тем, что обе страны сошлись во взглядах на мировые события и возможности преодоления мировых конфликтов. Кроме того, у сторон намечены планы по развитию и освоению космоса, а также космических технологий.

По словам эксперта, дивиденды от этих отношений будут экономическими. Сейчас есть целый ряд вопросов, которые требуют решений, в первую очередь в сфере взаимной торговли и проплат между странами. По мере их решения товаропроизводители из обеих стран получат мощный рычаг, уверен Маслов.

"Кроме того, речь идёт об облегчении торговых операций, потому что сегодня Россия помимо сырья поставляет в Китай довольно много агропродукции и продуктов питания. В этом смысле расширение номенклатуры, включения поставок принесут довольно прямые дивиденды. Однако есть и другая сторона вопроса, которая касается стабилизации ситуации. Очень важно, что РФ и Китай заявили об одинаковых взглядах на урегулирование конфликтных проблем, то есть путём переговоров. Это значит, что Россия и Китай не одиноки в своих воззрениях, так как формируется некий полюс силы, который может выступать совместно", — пояснил Маслов.