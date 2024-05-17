Захватит все области жизни: Востоковед предрёк Москве и Пекину долгие годы сотрудничества
Востоковед Маслов: Сотрудничество России и Китая продлится долгие годы
Российская делегация в Китае. Обложка © Life.ru
Отношения между Россией и Китаем в ближайшие 10–15 лет будут очень стабильными и развивающимися, рассказал РИА "ФедералПресс" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
В первую очередь он объяснил это тем, что обе страны сошлись во взглядах на мировые события и возможности преодоления мировых конфликтов. Кроме того, у сторон намечены планы по развитию и освоению космоса, а также космических технологий.
По словам эксперта, дивиденды от этих отношений будут экономическими. Сейчас есть целый ряд вопросов, которые требуют решений, в первую очередь в сфере взаимной торговли и проплат между странами. По мере их решения товаропроизводители из обеих стран получат мощный рычаг, уверен Маслов.
"Кроме того, речь идёт об облегчении торговых операций, потому что сегодня Россия помимо сырья поставляет в Китай довольно много агропродукции и продуктов питания. В этом смысле расширение номенклатуры, включения поставок принесут довольно прямые дивиденды. Однако есть и другая сторона вопроса, которая касается стабилизации ситуации. Очень важно, что РФ и Китай заявили об одинаковых взглядах на урегулирование конфликтных проблем, то есть путём переговоров. Это значит, что Россия и Китай не одиноки в своих воззрениях, так как формируется некий полюс силы, который может выступать совместно", — пояснил Маслов.
Он также сравнил российскую делегацию с делегациями Макрона и Шольца, которые ранее посещали Китай. Эксперт обратил внимание, что состав российских представителей очень широкий, захватывающий абсолютно все области жизни и промышленности в РФ, что свидетельствует о комплексном взаимодействии Москвы и Пекина.
Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Российских гостей встретили грохотом пушек и композицией "Подмосковные вечера". Официальная часть переговоров длилась два с половиной часа, по её итогам лидеры подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. После этого Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР. А позже отправились на неформальные переговоры. Фото визита можно посмотреть на Life.ru.