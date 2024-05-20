Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается
Press TV: Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси ухудшается
Спасателям сложно действовать в районе крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews
"Поиски в районе места крушения продолжаются дюйм за дюймом, погодные условия ухудшаются", — сообщили журналисты со ссылкой на высокопоставленного иранского военного.
По данным прессы, радиус поисков винтокрылого судна сократился до двух километров.
Ранее Life.ru писал, что в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это произошло в районе города Верзегана (северо-запад страны) после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. О состоянии 63-летнего президента точной информации пока нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". Израильские чиновники отрицают свою причастность к инциденту. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. Россия отправит на поиски авиацию и 50 спасателей. Между тем в США заявили, что Раиси погиб.
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