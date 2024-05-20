Спасателям сложно действовать в районе крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews

"Поиски в районе места крушения продолжаются дюйм за дюймом, погодные условия ухудшаются", — сообщили журналисты со ссылкой на высокопоставленного иранского военного.