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Регион
19 мая, 22:14

Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается

Press TV: Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси ухудшается

Спасателям сложно действовать в районе крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews

"Поиски в районе места крушения продолжаются дюйм за дюймом, погодные условия ухудшаются", — сообщили журналисты со ссылкой на высокопоставленного иранского военного.

По данным прессы, радиус поисков винтокрылого судна сократился до двух километров.

Путин следит за ситуацией с крушением вертолёта Раиси
Путин следит за ситуацией с крушением вертолёта Раиси

Ранее Life.ru писал, что в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это произошло в районе города Верзегана (северо-запад страны) после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. О состоянии 63-летнего президента точной информации пока нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". Израильские чиновники отрицают свою причастность к инциденту. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. Россия отправит на поиски авиацию и 50 спасателей. Между тем в США заявили, что Раиси погиб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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