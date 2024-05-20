Спасатели не нашли следов вертолёта Раиси на месте источника тепла
Press TV: На месте обнаруженного источника тепла не нашли следов вертолёта Раиси
В Иране продолжают искать совершивший жёсткую посадку вертолёт президента страны Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / Moj News Agency / AP
Спасатели не обнаружили следов крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси на месте обнаруженного беспилотником источника тепла. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Турецкий БПЛА нашёл источник тепла в районе крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © X / AA Canli
"Поисково-спасательные группы прибывают на место выявленных источников тепла; следов вертолёта президента Раиси нет", — передают журналисты.
Ранее сообщалось, что турецкий дрон Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска Раиси. Это место находится у деревни Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном, сообщал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая, после встречи с лидером закавказской республики Ильхамом Алиевым. В настоящее время установлено точное место крушения воздушного транспортного средства. О состоянии 63-летнего президента точной информации до сих пор нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". В США между тем заявили, что Раиси погиб. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. На помощь в проведении поисково-спасательной операции вылетел борт МЧС России.