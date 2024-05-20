Спасатели не нашли следов вертолёта Раиси на месте источника тепла

Спасатели не обнаружили следов крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси на месте обнаруженного беспилотником источника тепла. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что турецкий дрон Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска Раиси. Это место находится у деревни Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном, сообщал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.