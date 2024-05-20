Эмин Агаларов впервые вышел на сцену после трагедии в "Крокусе"

Певец EMIN (Эмин Агаларов) впервые дал концерт после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". На выступление артиста в Дербенте пришло более семи тысяч человек.

"Этим концертом в этом потрясающем месте мне хочется ещё раз обозначить важность благотворительного направления. Все средства будут направлены в пользу подопечных нескольких фондов, с которыми мы уже сотрудничали, а также в Фонд Муслима Магомаева для адресной помощи пострадавшим в "Крокусе" — подчеркнул певец в беседе с kp.ru.