Эмин Агаларов впервые вышел на сцену после трагедии в "Крокусе"
Kp.ru: Эмин Агаларов дал первый концерт после теракта в "Крокусе"
Певец Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Певец EMIN (Эмин Агаларов) впервые дал концерт после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". На выступление артиста в Дербенте пришло более семи тысяч человек.
"Этим концертом в этом потрясающем месте мне хочется ещё раз обозначить важность благотворительного направления. Все средства будут направлены в пользу подопечных нескольких фондов, с которыми мы уже сотрудничали, а также в Фонд Муслима Магомаева для адресной помощи пострадавшим в "Крокусе" — подчеркнул певец в беседе с kp.ru.
Слушатели подарили артисту ковёр ручной работы, на котором изображены маленький Агаларов и Муслим Магомаев. Исполнитель обрадовался и заявил, что как раз записывает альбом песен советского певца. Агаларов также рассказал, что после пожара в "Крокусе" уцелел только музей Магомаева. Артист отметил, что "не знает, как так случилось".
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Четверо вооружённых боевиков зашли в здание, где в ожидании концерта группы "Пикник" собрались посетили, и начали стрелять по людям, после чего подожгли зрительный зал и попытались скрыться, двигаясь в направлении российско-украинской границы. Их схватили в Брянской области. Следствию удалось выяснить, что террористов планировали встретить сотрудники украинских спецслужб. В теракте погибли 144 человека, а пострадавших насчитывается свыше 550. Следствие выявило и подтвердило связь между террористами и националистами с Украины. Всего по подозрению в организации теракта было задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей. Всем обвиняемым по делу о теракте продлили арест до 22 августа.