"Человек слова": Путин высказался о погибшем президенте Ирана Раиси

"Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чём-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договорённости будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе", — отметил глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который представит Россию на церемонии прощания с Раиси.