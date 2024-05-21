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21 мая, 19:39

"Человек слова": Путин высказался о погибшем президенте Ирана Раиси

Путин назвал президента Ирана Раиси человеком слова и надёжным партнёром

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси в декабре 2023 года в Кремле. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси в декабре 2023 года в Кремле. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Ирана Эбрахим Раиси был очень надёжным партнёром, прямым, уверенным в себе человеком, который в своих действиях руководствовался национальными интересами. Такую характеристику погибшему политику дал президент России Владимир Путин.

"Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чём-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договорённости будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе", — отметил глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который представит Россию на церемонии прощания с Раиси.

Путин попросил председателя нижней палаты парламента передать его слова руководству Ирана. Лидер РФ заверил, что Москва при необходимости готова сделать всё, чтобы оказать Тегерану экспертную поддержку и помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы.

Путин после гибели Раиси созвонился с вице-президентом Ирана
Путин после гибели Раиси созвонился с вице-президентом Ирана

Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку в горах 19 мая по пути из Азербайджана. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Сегодня, 21 мая, тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе. Похоронят политика 23 мая в его родном городе Мешхеде.

Александр Юнашев
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