"Человек слова": Путин высказался о погибшем президенте Ирана Раиси
Путин назвал президента Ирана Раиси человеком слова и надёжным партнёром
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси в декабре 2023 года в Кремле. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Ирана Эбрахим Раиси был очень надёжным партнёром, прямым, уверенным в себе человеком, который в своих действиях руководствовался национальными интересами. Такую характеристику погибшему политику дал президент России Владимир Путин.
"Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чём-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договорённости будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе", — отметил глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который представит Россию на церемонии прощания с Раиси.
Путин попросил председателя нижней палаты парламента передать его слова руководству Ирана. Лидер РФ заверил, что Москва при необходимости готова сделать всё, чтобы оказать Тегерану экспертную поддержку и помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы.
Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку в горах 19 мая по пути из Азербайджана. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Сегодня, 21 мая, тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе. Похоронят политика 23 мая в его родном городе Мешхеде.