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Регион
23 мая, 07:23

Салливан пригрозил жёсткой реакцией на обвинения США в гибели президента Ирана

От США последует жёсткая реакция, если Тегеран обвинит Вашингтон в причастности к крушению вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом заявил помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что США не причастны к авиакатастрофе.

"Если на том или ином этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за какую-либо причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жёстко, прямо и демонстративно", сказал Салливан.

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При этом ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели Раиси. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США не оплакивают кончину президента Ирана.

Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Воздушное судно полностью выгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Накануне с иранским лидером простились в столице страны. Кстати, СМИ обратили внимание, что президент Ирана для полёта выбрал американский вертолёт Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором он обычно летал.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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