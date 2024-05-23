Салливан пригрозил жёсткой реакцией на обвинения США в гибели президента Ирана
От США последует жёсткая реакция, если Тегеран обвинит Вашингтон в причастности к крушению вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом заявил помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что США не причастны к авиакатастрофе.
"Если на том или ином этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за какую-либо причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жёстко, прямо и демонстративно", — сказал Салливан.
При этом ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели Раиси. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США не оплакивают кончину президента Ирана.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Воздушное судно полностью выгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Накануне с иранским лидером простились в столице страны. Кстати, СМИ обратили внимание, что президент Ирана для полёта выбрал американский вертолёт Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором он обычно летал.
Life.ru