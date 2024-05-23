Салливан пригрозил жёсткой реакцией на обвинения США в гибели президента Ирана

От США последует жёсткая реакция, если Тегеран обвинит Вашингтон в причастности к крушению вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом заявил помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что США не причастны к авиакатастрофе.

"Если на том или ином этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за какую-либо причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жёстко, прямо и демонстративно", — сказал Салливан.