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Регион
23 мая, 10:38

Выяснилось, где работали сгоревшие в подмосковном хостеле вахтовики

SHOT: Среди постояльцев сгоревшего в Подмосковье хостела были сотрудники Ozon

Согласно предварительной информации, погибшие при пожаре постояльцы хостела в подмосковном СНТ "Снегирь" могли быть сотрудниками склада Ozon, расположенного на Рижском шоссе. Об этом пишет SHOT.

Загоревшийся коттедж с хостелом находится в 10 километрах от распределительного центра Ozon, где, к слову, в 2022 году тоже разгорелся пожар. По информации телеграм-канала, для работы на складе с начала 2024-го стали нанимать на вахту комплектовщиков, которым организовали бесплатное проживание в коттеджном посёлке в СНТ "Снегирь", а также обеспечили бесплатный транспорт к рабочему месту. Этим утром в хостеле находились около десяти человек, некоторые из них были работниками склада маркетплейса.

В Ozon, кстати, уже подтвердили, что погибшие вахтовики работали на их складе. Согласно их информации, они были официально трудоустроены в компании "Прайм", которая поставляла им персонал в качестве посредника. Руководство маркетплейса уже выразило соболезнования семьям погибших и пообещало проверить деятельность подрядчика.

Во время пожара в Иркутской области погибла четырёхлетняя девочка
Во время пожара в Иркутской области погибла четырёхлетняя девочка

Напомним, возгорание в хостеле в СНТ "Снегирь" Истринского городского округа произошло сегодня около четырёх часов утра. У погибших в огне жильцов не было шансов спастись: огонь стремительно распространился, пока они крепко спали. Прибывшие пожарные локализовали пожар на площади 80 квадратов. Изначально было известно о шести погибших и двоих пострадавших. Позже в МЧС сообщили о седьмой жертве. В итоге окончательное число погибших достигло восьми. СК РФ возбудил уголовное дело. Тем временем стала известна личность владельца хостела, им оказался 23-летний иностранец, взявший дом в аренду у местной жительницы, которую уже доставили в следственный отдел для допроса.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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