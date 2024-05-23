Выяснилось, где работали сгоревшие в подмосковном хостеле вахтовики
SHOT: Среди постояльцев сгоревшего в Подмосковье хостела были сотрудники Ozon
Согласно предварительной информации, погибшие при пожаре постояльцы хостела в подмосковном СНТ "Снегирь" могли быть сотрудниками склада Ozon, расположенного на Рижском шоссе. Об этом пишет SHOT.
Загоревшийся коттедж с хостелом находится в 10 километрах от распределительного центра Ozon, где, к слову, в 2022 году тоже разгорелся пожар. По информации телеграм-канала, для работы на складе с начала 2024-го стали нанимать на вахту комплектовщиков, которым организовали бесплатное проживание в коттеджном посёлке в СНТ "Снегирь", а также обеспечили бесплатный транспорт к рабочему месту. Этим утром в хостеле находились около десяти человек, некоторые из них были работниками склада маркетплейса.
В Ozon, кстати, уже подтвердили, что погибшие вахтовики работали на их складе. Согласно их информации, они были официально трудоустроены в компании "Прайм", которая поставляла им персонал в качестве посредника. Руководство маркетплейса уже выразило соболезнования семьям погибших и пообещало проверить деятельность подрядчика.
Напомним, возгорание в хостеле в СНТ "Снегирь" Истринского городского округа произошло сегодня около четырёх часов утра. У погибших в огне жильцов не было шансов спастись: огонь стремительно распространился, пока они крепко спали. Прибывшие пожарные локализовали пожар на площади 80 квадратов. Изначально было известно о шести погибших и двоих пострадавших. Позже в МЧС сообщили о седьмой жертве. В итоге окончательное число погибших достигло восьми. СК РФ возбудил уголовное дело. Тем временем стала известна личность владельца хостела, им оказался 23-летний иностранец, взявший дом в аренду у местной жительницы, которую уже доставили в следственный отдел для допроса.
Telegram / МЧС России