Выяснилось, где работали сгоревшие в подмосковном хостеле вахтовики

Загоревшийся коттедж с хостелом находится в 10 километрах от распределительного центра Ozon, где, к слову, в 2022 году тоже разгорелся пожар. По информации телеграм-канала, для работы на складе с начала 2024-го стали нанимать на вахту комплектовщиков, которым организовали бесплатное проживание в коттеджном посёлке в СНТ "Снегирь", а также обеспечили бесплатный транспорт к рабочему месту. Этим утром в хостеле находились около десяти человек, некоторые из них были работниками склада маркетплейса.