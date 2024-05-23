Кадровик Минобороны просится домой из "Бутырки" из-за болей после ликвидации аварии на ЧАЭС

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов попросил отпустить его под домашний арест из "Бутырки" по причине плохого состояния здоровья, вызванного участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом корреспондент LIife.ru сообщает с заседания 2-го Западного окружного военного суда, где генерал выступает по видео-конференц-связи.

"Ваша честь, с учётом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, всё это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", — обратился к судье Кузнецов.