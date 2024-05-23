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23 мая, 11:55

Кадровик Минобороны просится домой из "Бутырки" из-за болей после ликвидации аварии на ЧАЭС

Кадровик МО Кузнецов просится из СИЗО из-за заработанных в Чернобыле болезней

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов попросил отпустить его под домашний арест из "Бутырки" по причине плохого состояния здоровья, вызванного участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом корреспондент LIife.ru сообщает с заседания 2-го Западного окружного военного суда, где генерал выступает по видео-конференц-связи.

"Ваша честь, с учётом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, всё это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", — обратился к судье Кузнецов.

Защита офицера в связи с этим просит перевести его из "Бутырки" под домашний арест в Истринский район Московской области.

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Life.ru уже сообщал, что два последних месяца отмечены рядом громких арестов функционеров Минобороны. Первым стал замминистра Тимур Иванов, задержанный за взятку в особо крупном размере. У Кузнецова та же статья. По версии следствия, он взял взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае. Позже в СИЗО отправили экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, был арестован начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба Вадим Шамарин. В чём именно его обвиняют, Life.ru рассказывал здесь.

Андрей Бражников
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