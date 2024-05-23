Депутат Госдумы отреагировал на аресты в Минобороны фразой "надо не воровать"
Депутат с армейским прошлым Заварзин: Нельзя разбазаривать государственное добро
Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Обложка © Сергей Фадеичев /ТАСС
В Российской армии следует проводить своевременные аудиты, проверочные мероприятия, а также восстановить перед офицерами выступления прокуратуры. Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 23 мая, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он рассказал, что более 40 лет прослужил в Российской армии и не понимает, "как можно разбазаривать государственное добро".
"Надо выполнять законы. Надо не воровать ничего. Что государственное, должно быть государственное", — приводит слова своего собеседника "Лента.ru".
Life.ru уже сообщал о ряде громких коррупционных арестов в Министерстве обороны. Первым стал замминистра Тимур Иванов, его задержали за взятку в особо крупном размере. Затем главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов был задержан за взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае. Буквально на днях экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве, а сегодня начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции. В чём именно его обвиняют, Life.ru рассказывал здесь.