Депутат Госдумы отреагировал на аресты в Минобороны фразой "надо не воровать"

В Российской армии следует проводить своевременные аудиты, проверочные мероприятия, а также восстановить перед офицерами выступления прокуратуры. Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 23 мая, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он рассказал, что более 40 лет прослужил в Российской армии и не понимает, "как можно разбазаривать государственное добро".