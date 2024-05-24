Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией ВС РФ Ахмедова

Командующий 20-й армией Вооружённых сил Российской Федерации Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом в личном телеграм-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Отличная новость! Со своей должности снят командующий 20-й армии Сухраб Ахмедов. Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии. Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов", — говорится в публикации.