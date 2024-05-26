В Австрии сочли странными переговоры по Украине без России
Австрийский бизнесмен Хирш: Переговоры по Украине без России выглядят странно
Обсуждение урегулирования конфликта на Украине без участия Москвы выглядит странно. Такое мнение выразил австрийский бизнесмен Отто Хирш, совершивший двухдневный гуманитарный визит в Луганск.
"Я нахожу странным тот факт, что саммит, на котором будут обсуждаться возможные версии прекращения конфликта, будет проходить без участия одной из сторон, непосредственно вовлечённой в боевые действия", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Предприниматель убеждён, что за счёт таких "публичных мероприятий" прийти к миру не получится. В пример он привёл конфликты в Югославии и Южном Судане — тогда все важные переговоры, как подчеркнул Хирш, проходили в закрытом формате. По его словам, австрийцы с уважением относятся к гражданам РФ, поскольку понимают, что без советского народа победить нацизм бы не удалось.
Как сообщал Life.ru, в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня пройдёт саммит по Украине. Планируется, что на конференции будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, мирная конференция нужна для давления на РФ. Зеленскому для пущей эффектности необходим крупный игрок среди присутствующих. В связи с этим он даже попытался завлечь на саммит КНР. Но в Кремле полагают, что даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным, так как там не будет Москвы. К слову, ряд лидеров уже отказался от участия в саммите. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. А Россию на саммит вовсе не приглашали.
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