В Австрии сочли странными переговоры по Украине без России

"Я нахожу странным тот факт, что саммит, на котором будут обсуждаться возможные версии прекращения конфликта, будет проходить без участия одной из сторон, непосредственно вовлечённой в боевые действия", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Предприниматель убеждён, что за счёт таких "публичных мероприятий" прийти к миру не получится. В пример он привёл конфликты в Югославии и Южном Судане — тогда все важные переговоры, как подчеркнул Хирш, проходили в закрытом формате. По его словам, австрийцы с уважением относятся к гражданам РФ, поскольку понимают, что без советского народа победить нацизм бы не удалось.