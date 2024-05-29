Путин поручил к августу утвердить графики газификации СНТ
Российским регионам необходимо организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и принять решения об их бесплатной газификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обозначив срок выполнения указа — до 1 августа. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.
За основу решений внеочередных собраний членов СНТ планируют взять "проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством". Помимо этого, глава государства поручил к концу лета утвердить планы-графики подключения участков. Обо всех результатах руководство регионов должно проинформировать правительство.
Кстати, сегодня Владимир Путин подписал несколько документов. Глава государства разрешил структуре "Ростелекома" купить долю Nokia в общем предприятии, поддержал идею о создании комплексной госпрограммы по спорту, защитил от списания по долгам социальные пенсии инвалидов, установил потолок в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счёта, поручил регионам организовать походы для школьников, студентов и семей, а также распорядился создать в России единый цифровой туристический портал.
Life.ru