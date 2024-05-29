Путин поручил к августу утвердить графики газификации СНТ

Российским регионам необходимо организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и принять решения об их бесплатной газификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обозначив срок выполнения указа — до 1 августа. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.