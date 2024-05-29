Захарова назвала Кирби "Капитаном Очевидностью" после слов о "формуле мира"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби об участии США в работе над "формулой мира" Владимира Зеленского.
"Капитан Очевидность", — сыронизировала дипломат в беседе с ТАСС.
Ранее Джон Кирби сообщил, что Вашингтон приложил руку к выработке "формулы мира", которую старается продвинуть Киев. Об этом он рассказал на специальном онлайн-брифинге для журналистов.
Напомним, саммит по Украине, где будет обсуждаться документ, состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Ряд мировых лидеров отказались от участия в нём, в том числе президент США Джо Байден, лидер ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Россию при этом на саммит не пригласили. Как признался Зеленский, "мирная конференция" нужна для давления на РФ. В поисках крупного игрока Киев даже попытался завлечь на саммит КНР. Но в Кремле полагают, что без Москвы даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным.
Telegram / Мария Захарова