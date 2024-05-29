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Регион
29 мая, 19:47

Захарова назвала Кирби "Капитаном Очевидностью" после слов о "формуле мира"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби об участии США в работе над "формулой мира" Владимира Зеленского.

"Капитан Очевидность", — сыронизировала дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее Джон Кирби сообщил, что Вашингтон приложил руку к выработке "формулы мира", которую старается продвинуть Киев. Об этом он рассказал на специальном онлайн-брифинге для журналистов.

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Напомним, саммит по Украине, где будет обсуждаться документ, состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Ряд мировых лидеров отказались от участия в нём, в том числе президент США Джо Байден, лидер ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Россию при этом на саммит не пригласили. Как признался Зеленский, "мирная конференция" нужна для давления на РФ. В поисках крупного игрока Киев даже попытался завлечь на саммит КНР. Но в Кремле полагают, что без Москвы даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным.

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Telegram / Мария Захарова

Лариса Сафронова
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