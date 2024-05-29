Захарова назвала Кирби "Капитаном Очевидностью" после слов о "формуле мира"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби об участии США в работе над "формулой мира" Владимира Зеленского.

Ранее Джон Кирби сообщил, что Вашингтон приложил руку к выработке "формулы мира", которую старается продвинуть Киев. Об этом он рассказал на специальном онлайн-брифинге для журналистов.