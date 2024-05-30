Царёв назвал сроки возможного ввода войск НАТО на Украину
Экс-депутат Рады Царёв считает, что НАТО могут ввести войска на Украину осенью
В НАТО могут решиться на ввод войск на Украину. Обложка © ТАСС / АР
Страны НАТО могут решиться ввести свои войска на Украину по двум причинам: усмирить Владимира Зеленского или заменить солдат ВСУ на тыловых позициях. Об этом рассказал "Царьграду" экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, обозначив примерные сроки.
"Ближе к этой осени войска [НАТО] могут завести. И в этой точке появится развилка. Либо эти войска НАТО будут находиться на Украине для того, чтобы усмирить Зеленского, прекратить войну. Либо для того, чтобы заместить ВСУ в тылу и отправить их на линию фронта", — пояснил он.
По его словам, сейчас США невыгоден украинский конфликт, который создаёт всё больше проблем, а Зеленский проявляет чрезмерную самостоятельность в ряде вопросов. Поэтому, как полагает Царёв, Вашингтон видит два варианта. Один из них — подтолкнуть Киев к мирному переговорному процессу с РФ. Второй — всё же вытянуть конфликт и усилить фронт. Политик напомнил, что не зря американский госсекретарь Энтони Блинкен приезжал в украинскую столицу.
Однако, по мнению Царёва, мирные переговоры крайне невыгодны киевскому режиму. Легитимность Зеленского закончилась, и он вполне может подпасть под уголовную ответственность по окончании боевых действий. К тому же всё осложняет тот факт, что осенью в США пройдут президентские выборы, поэтому Белому дому осталось мало времени раздумывать над ситуацией. Если Вашингтон примет решение продолжать боевые действия, то тут встаёт закономерный вопрос, где взять денег на продолжение финансирования ВСУ, отметил Царёв.
"В противном случае Украина будет разгромлена. Чтобы этого не допустить, придётся увеличивать ставки, надо кардинально повышать финансирование. Сейчас всё идёт к этой точке, к этой развилке", — подытожил он.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны допускают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Италии тоже исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. А вот в Польше уклончиво говорят, что допускают любые варианты, в том числе и введение своей армии на украинскую территорию.