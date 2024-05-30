Царёв назвал сроки возможного ввода войск НАТО на Украину

Страны НАТО могут решиться ввести свои войска на Украину по двум причинам: усмирить Владимира Зеленского или заменить солдат ВСУ на тыловых позициях. Об этом рассказал "Царьграду" экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, обозначив примерные сроки.

По его словам, сейчас США невыгоден украинский конфликт, который создаёт всё больше проблем, а Зеленский проявляет чрезмерную самостоятельность в ряде вопросов. Поэтому, как полагает Царёв, Вашингтон видит два варианта. Один из них — подтолкнуть Киев к мирному переговорному процессу с РФ. Второй — всё же вытянуть конфликт и усилить фронт. Политик напомнил, что не зря американский госсекретарь Энтони Блинкен приезжал в украинскую столицу.