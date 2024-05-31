В Краснодаре закрылись отель и магазин фигуранта дела генерала Кузнецова

Как пишет РИА "Новости", магазин закрыт около двух недель, на входе в кафе висит объявление "Временно не работает", а сотрудница отеля заявила, что снять номер не представляется возможным. Что касается другой гостиницы Мартиросяна — "Рая" на улице Братьев Игнатовых — то она продолжает принимать клиентов.