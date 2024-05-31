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31 мая, 07:22

В Краснодаре закрылись отель и магазин фигуранта дела генерала Кузнецова

Часть бизнеса краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна, ставшего фигурантом дела главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, закрылась. Речь идёт об отеле, столовой и продуктовом магазине на территории напротив Высшего военного училища имени генерала Штеменко.

Комплекс зданий Лёвы Мартиросяна в Краснодаре, часть которого отошла в качестве взятки генералу Юрию Кузнецову. Видео © SHOT

Как пишет РИА "Новости", магазин закрыт около двух недель, на входе в кафе висит объявление "Временно не работает", а сотрудница отеля заявила, что снять номер не представляется возможным. Что касается другой гостиницы Мартиросяна — "Рая" на улице Братьев Игнатовых — то она продолжает принимать клиентов.

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Напомним, Лёва Мартиросян построил напротив Краснодарского высшего военного училища сразу два зеркальных здания. Комплекс на площади 2,5 тысячи квадратных метров вместил отель, кафе и продуктовый магазин. По данным Life.ru, одно из зданий предприниматель переоформил на жену Юрия Кузнецова, за что, как считает следствие, получил многомиллионные госконтракты.

О задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки, его отправили в СИЗО. Дома у высокопоставленного чиновника нашли сотню миллионов рублей и монеты из золота. Известно, что его задержали после показаний другого фигуранта дела. Генерал пытался оспорить своё нахождение под стражей, но потерпел фиаско.

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На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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