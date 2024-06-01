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Регион
1 июня, 15:21

Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработала ПВО РФ

Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработала система противовоздушной обороны России. В результате на подлёте к городу уничтожено несколько объектов противника. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадавших и жертв нет.

"В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано. В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа "Берега", а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки", — написал он в телеграм-канале в субботу, 1 июня.

По словам Гладкова, сейчас сотрудники оперативных служб работают на месте случившегося. Данные о последствиях уточняются.

В Белгороде на фоне ракетной опасности раздалось более 20 взрывов
В Белгороде на фоне ракетной опасности раздалось более 20 взрывов

Как сообщал Life.ru, 1 июня Вооружённые силы Украины продолжили систематические обстрелы Белгородской области. Один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка, затем под обстрел попало село Беленькое. Также сообщалось, что системы ПВО сбили несколько беспилотников и воздушных целей.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Никита Осипов
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