Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработала ПВО РФ

Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработала система противовоздушной обороны России. В результате на подлёте к городу уничтожено несколько объектов противника. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадавших и жертв нет.

"В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано. В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа "Берега", а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки", — написал он в телеграм-канале в субботу, 1 июня.