Владимир Зеленский является инструментом в руках США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (Совфеда) по международным делам Владимир Джабаров, комментируя высказывание Зеленского о том, что Китай якобы является инструментом в руках президента РФ Владимира Путина.

Джабаров задался вопросом, не является ли Зеленский сам инструментом Соединённых Штатов и Запада в попытке уничтожить Россию.