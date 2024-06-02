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2 июня, 14:05

В Совфеде назвали Зеленского марионеткой после его слов о Китае

Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США в ответ на слова о Китая

Владимир Зеленский является инструментом в руках США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (Совфеда) по международным делам Владимир Джабаров, комментируя высказывание Зеленского о том, что Китай якобы является инструментом в руках президента РФ Владимира Путина.

Джабаров задался вопросом, не является ли Зеленский сам инструментом Соединённых Штатов и Запада в попытке уничтожить Россию.

"Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач "Вашингтонского обкома" по нанесению России стратегического поражения", — написал сенатор в телеграм-канале.

Зеленский запаниковал из-за попыток сорвать "мирный саммит" по Украине в Швейцарии
Зеленский запаниковал из-за попыток сорвать "мирный саммит" по Украине в Швейцарии

Широко обсуждаемый "саммит мира" по Украине должен пройти в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались от участия. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина, а также назвали три важных элемента, которые отсутствуют на предстоящей конференции. Позднее Зеленский раскритиковал КНР за отказ от участия в конференции. По его словам, Пекин якобы является инструментом в руках президента РФ Владимира Путина.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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