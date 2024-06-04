Полярника Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
В Москве завершилось прощание с полярником Артуром Чилингаровым
Церемония прощания с полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Обложка © Life.ru
Прощание с полярником Артуром Чилингаровым завершилось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Героя России похоронили на Новодевичьем кладбище.
Церемония прощания с полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Видео © Life.ru
Церемония прощания с Героем России проходила в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Проводить его в последний путь приехали секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Кроме того, на печальном мероприятии были хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Светлана Хоркина.
Напомним, Артур Чилингаров умер 1 июня после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Он отметил, что полярник — легенда. В Кремле добавили, что российского лидера и исследователя связывала многолетняя дружба.