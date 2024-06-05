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4 июня, 21:04

Интерпол отказался выписывать международный ордер на арест бывшего судьи Шмидта

Бывший польский судья Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / Tomasz Szmydt / Томаш Шмидт

Бывший польский судья Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / Tomasz Szmydt / Томаш Шмидт

Интерпол не станет выдавать международный ордер на арест экс-судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта, запрошенный польскими властями, рассказала агентству PAP пресс-секретарь Главной комендатуры полиции республики Катажина Новак.

"Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления", — пояснила Новак.

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Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ на заявления судьи МИД Польши объявил его предателем, а прокуратура завела дело о шпионаже. Кроме того, его уволили. Позже экс-юрист заявил, что обнародует секретный документ, но потом сказал, что пошутил. Затем прокуратура Польши объявила его в розыск и выдала ордер на его арест.

Анатолий Симоненко
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