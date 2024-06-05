Песков объяснил, как будет координироваться работа ОПК после назначения Шойгу
Песков: Медведев, Шойгу и Дюмин будут курировать разные направления ОПК России
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, его заместитель Дмитрий Медведев и помощник президента России Алексей Дюмин будут курировать разные направления работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), так как это очень масштабная сфера деятельности. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Они продолжают курировать [работу в сфере ОПК], каждый по своему направлению. Это очень объёмная тема. Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", — объяснил он, отвечая на вопрос о том, лишатся ли Медведев и Дюмин соответствующих полномочий после назначения Шойгу координатором работы ОПК.
Напомним, что Сергей Шойгу 12 мая был назначен на должность председателя Совета безопасности России, где он также будет руководить работой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. На должности министра обороны РФ его сменил Андрей Белоусов. В Кремле перестановки объяснили необходимостью внедрить инновации в работу военного ведомства, а Владимир Путин сказал, что на кадровые решения повлиял рост затрат федерального бюджета на оборону и безопасность. А вчера глава государства объявил о том, что Шойгу также будет координатором работы ОПК.
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