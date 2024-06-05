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5 июня, 11:55

Песков объяснил, как будет координироваться работа ОПК после назначения Шойгу

Песков: Медведев, Шойгу и Дюмин будут курировать разные направления ОПК России

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, его заместитель Дмитрий Медведев и помощник президента России Алексей Дюмин будут курировать разные направления работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), так как это очень масштабная сфера деятельности. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Они продолжают курировать [работу в сфере ОПК], каждый по своему направлению. Это очень объёмная тема. Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами",  объяснил он, отвечая на вопрос о том, лишатся ли Медведев и Дюмин соответствующих полномочий после назначения Шойгу координатором работы ОПК.

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Напомним, что Сергей Шойгу 12 мая был назначен на должность председателя Совета безопасности России, где он также будет руководить работой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. На должности министра обороны РФ его сменил Андрей Белоусов. В Кремле перестановки объяснили необходимостью внедрить инновации в работу военного ведомства, а Владимир Путин сказал, что на кадровые решения повлиял рост затрат федерального бюджета на оборону и безопасность. А вчера глава государства объявил о том, что Шойгу также будет координатором работы ОПК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Александр Юнашев
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