Песков объяснил, как будет координироваться работа ОПК после назначения Шойгу

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, его заместитель Дмитрий Медведев и помощник президента России Алексей Дюмин будут курировать разные направления работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), так как это очень масштабная сфера деятельности. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Они продолжают курировать [работу в сфере ОПК], каждый по своему направлению. Это очень объёмная тема. Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", — объяснил он, отвечая на вопрос о том, лишатся ли Медведев и Дюмин соответствующих полномочий после назначения Шойгу координатором работы ОПК.