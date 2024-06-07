Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока

Противостояние Запада и Востока наблюдается в течение многих веков, причём антагонизм между РФ и Западом является генетическим. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Россия — часть Востока. Были времена, когда существовали демократические, автократические тенденции, но всегда был антагонизм. Он коренится в людях с точки зрения генетической", — отметила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?".

По мнению Кнайсль, в этом вопросе также важно учитывать различия между православием и католицизмом, то есть борьбу противоположных идеологий.