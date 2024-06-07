Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока
Противостояние Запада и Востока наблюдается в течение многих веков, причём антагонизм между РФ и Западом является генетическим. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Россия — часть Востока. Были времена, когда существовали демократические, автократические тенденции, но всегда был антагонизм. Он коренится в людях с точки зрения генетической", — отметила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?".
По мнению Кнайсль, в этом вопросе также важно учитывать различия между православием и католицизмом, то есть борьбу противоположных идеологий.
Напомним, Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию этой весной. Экс-глава МИД Австрии отмечала, что хочет построить дом на востоке РФ, потому что не считает себя городским жителем. Несмотря на это, дипломат не собирается получать российский паспорт.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 государств. Ключевая тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании в пятницу, 7 июня. Модератором будет политолог Сергей Караганов.
ТАСС / Артем Геодакян