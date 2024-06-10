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10 июня, 14:58

"Стать частью их жизни": СМИ узнали о важном решении Карла III на фоне борьбы с раком

Mirror: Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри

Король Великобритании Карл III с семьёй. Обложка © royal.uk

Король Великобритании Карл III с семьёй. Обложка © royal.uk

Король Великобритании Карл III, борющийся с онкологическим заболеванием, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, который теперь живёт в США. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники, близкие к 75-летнему монарху. По их словам, Карл III стремится сосредоточиться на семье и королевских обязанностях.

Издание уточняет, что король опечален из-за недостатка общения с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Карл III недоволен, что видит внуков только по видеосвязи.

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О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Букингемский дворец официально заявляет, что монарх проходит курс лечения и продолжает выполнять свои рабочие обязанности. Тем не менее, по данным СМИ, власти разработали специальный план на случай его кончины, призванный, в частности, обеспечить плавный переход власти к принцу Уильяму. При этом ещё один член королевской семьи сейчас борется с раком — это супруга Уильяма Кейт Миддлтон. Она сообщила о страшном заболевании 22 марта, принцесса уже приступила к курсу химиотерапии.

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Александра Вишнякова
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