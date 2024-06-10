"Стать частью их жизни": СМИ узнали о важном решении Карла III на фоне борьбы с раком

Король Великобритании Карл III, борющийся с онкологическим заболеванием, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, который теперь живёт в США. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники, близкие к 75-летнему монарху. По их словам, Карл III стремится сосредоточиться на семье и королевских обязанностях.