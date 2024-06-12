В Индии приняли решение насчёт участия в украинском "саммите мира"

Индия будет представлена на "соответствующем уровне" на предстоящем в Швейцарии "мирном саммите" по Украине. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МИД страны Винай Кватра.

"Индия примет участие в "мирном саммите" на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идёт", — сказал Кватра в ходе брифинга.

Представитель МИД Индии также добавил, что решение о том, кто именно поедет на конференцию, ещё не принято. Он пообещал рассказать об этом чуть позже.