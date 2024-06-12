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12 июня, 13:31

В Индии приняли решение насчёт участия в украинском "саммите мира"

Замглавы МИД Кватра объявил об участии Индии в "саммите мира" по Украине

Индия будет представлена на "соответствующем уровне" на предстоящем в Швейцарии "мирном саммите" по Украине. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МИД страны Винай Кватра.

"Индия примет участие в "мирном саммите" на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идёт", — сказал Кватра в ходе брифинга.

Представитель МИД Индии также добавил, что решение о том, кто именно поедет на конференцию, ещё не принято. Он пообещал рассказать об этом чуть позже.

Из списка желающих попасть на "мирный саммит" по Украине отвалилось 15 стран
Из списка желающих попасть на "мирный саммит" по Украине отвалилось 15 стран

Ранее местные СМИ писали, что на мероприятие поедет заместитель советника премьера Индии по национальной безопасности или замминистра иностранных дел страны.

Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Ожидается, что участие в мероприятии примут только 90 государств.

Президент Аргентины передумал и приедет на "мирный саммит" из-за мольбы Зеленского
Президент Аргентины передумал и приедет на "мирный саммит" из-за мольбы Зеленского
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Shutterstock / FOTODOM / Tukaram.Karve

Наталья Исакова
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