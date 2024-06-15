В офисе Зеленского думают, как представить России мирный план после саммита в Швейцарии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина будет искать способы передачи России результатов "мирного саммита" по Украине в Швейцарии. Его заявление опубликовал 24-й канал.

"Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", — заявил Ермак.