В офисе Зеленского думают, как представить России мирный план после саммита в Швейцарии
Ермак: Киев ищет возможности передать РФ наработки "мирного саммита" в Швейцарии
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина будет искать способы передачи России результатов "мирного саммита" по Украине в Швейцарии. Его заявление опубликовал 24-й канал.
"Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", — заявил Ермак.
При этом политик отметил, что Украина не согласится на вывод войск с территорий для урегулирования конфликта.
Напомним, конференция по украинскому вопросу пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россию на мероприятие не пригласили, поэтому многие страны также отказались от участия. Президент РФ Владимир Путин назвал истинные цели этих переговоров. Так, на мероприятие собирались 78 стран вместо ожидаемых 93. При этом сегодня стало известно об отказе Колумбии посещать "мирный саммит". Также ехать на него не планирует и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
ТАСС / EPA / URS FLUEELER / POOL