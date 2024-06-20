Хирург Хайдаров нашёл новое место работы после закрытия его клиники
Звёздного хирурга Хайдарова взяли на работу в клинику Артура Рыбакина
Тимур Хайдаров. Обложка © VK / Тимур Хайдаров
Звёздному хирургу Тимуру Хайдарову удалось найти новое место работы после скандального закрытия его клиники IQ Plastique. Теперь он трудится в клинике Артура Рыбакина, который исправлял за ним последствия неудачной пластики груди и ягодиц певицы Любови Успенской, сообщает SHOT.
Решение о том, что Хайдаров будет работать "Галактике", приняли в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Карьеру хирурга он продолжит под чутким руководством самого Рыбакина. Хайдаров начнёт работу уже в ближайшее время. Ценник за одну его консультацию начинается от десяти тысяч рублей. Известно, что в прошлом году к Рыбакину обратилась Успенская, которая пожаловалась на неудачную пластику, сделанную у Хайдарова. У артистки была боль в груди, странная форма имплантов и асимметрия. Специалист провёл несколько операций Успенской, переделывая работу коллеги.
Напомним, что в Москве продолжаются разбирательства по делу о смерти пациента звёздной клиники Тимура Хайдарова. Продюсер Пётр Гаврилов умер через десять дней после операции по уменьшению желудка. Причиной смерти стал перитонит, который развился после вмешательства хирургов. После случившегося суд распорядился приостановить деятельность IQ Plastique на три месяца. В середине мая правоохранители задержали двух хирургов из клиники Хайдарова — Илью Елагина и ассистировавшего ему на операции Тамерлана Кадзаева. Позже их отправили под домашний арест. Представители Росздравнадзора штурмом брали здание учреждения, поскольку их не пропускали внутрь.