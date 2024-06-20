Хирург Хайдаров нашёл новое место работы после закрытия его клиники

Решение о том, что Хайдаров будет работать "Галактике", приняли в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Карьеру хирурга он продолжит под чутким руководством самого Рыбакина. Хайдаров начнёт работу уже в ближайшее время. Ценник за одну его консультацию начинается от десяти тысяч рублей. Известно, что в прошлом году к Рыбакину обратилась Успенская, которая пожаловалась на неудачную пластику, сделанную у Хайдарова. У артистки была боль в груди, странная форма имплантов и асимметрия. Специалист провёл несколько операций Успенской, переделывая работу коллеги.