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"Суета!": Дагестанские силовики проверяют каждую машину после нападения и стрельбы

Силовики досматривают каждую машину на въезде и выезде из Дербента

23 июня, 17:30
В Дербенте досматривают все машины. Обложка © Telegram / SHOT

В Дербенте досматривают все машины. Обложка © Telegram / SHOT

В Дербенте силовики выставили блокпосты и досматривают каждую машину на въезде в город, при этом горожане говорят о новых звуках стрельбы вблизи синагоги. Об этом сообщает SHOT.

В Дербенте досматривают все машины. Видео © Telegram / SHOT

На публикуемых кадрах видны огромные пробки. Водители говорят, что колонны автомобилей дожидаются проверки, чтобы выехать или попасть в город.

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Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. При этом они зверски расправились с пожилым священником. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы попал на видео. Предварительно, убиты полицейский и священник. А в Махачкале был обстрелян пост ДПС: один полицейский погиб, шестеро ранены. Сообщается о задержании двух боевиков, ещё двое ликвидированы. СК завёл дело о терактах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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