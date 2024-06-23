"Суета!": Дагестанские силовики проверяют каждую машину после нападения и стрельбы

Силовики досматривают каждую машину на въезде и выезде из Дербента

В Дербенте силовики выставили блокпосты и досматривают каждую машину на въезде в город, при этом горожане говорят о новых звуках стрельбы вблизи синагоги. Об этом сообщает SHOT.