"Суета!": Дагестанские силовики проверяют каждую машину после нападения и стрельбы
Силовики досматривают каждую машину на въезде и выезде из Дербента
В Дербенте досматривают все машины. Обложка © Telegram / SHOT
В Дербенте силовики выставили блокпосты и досматривают каждую машину на въезде в город, при этом горожане говорят о новых звуках стрельбы вблизи синагоги. Об этом сообщает SHOT.
В Дербенте досматривают все машины. Видео © Telegram / SHOT
На публикуемых кадрах видны огромные пробки. Водители говорят, что колонны автомобилей дожидаются проверки, чтобы выехать или попасть в город.
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. При этом они зверски расправились с пожилым священником. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы попал на видео. Предварительно, убиты полицейский и священник. А в Махачкале был обстрелян пост ДПС: один полицейский погиб, шестеро ранены. Сообщается о задержании двух боевиков, ещё двое ликвидированы. СК завёл дело о терактах.