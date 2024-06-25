МИД назвал необходимые условия для визита в Россию лидера КНДР
МИД: Ким Чен Ын посетит Россию при наличии необходимых для этого условий
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию при наличии для этого необходимых условий. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
"Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определённая база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится", — заявил дипломат и добавил, что соответствующее приглашение у северокорейского лидера есть.
Напомним, что Ким Чен Ын посещал Россию в сентябре 2023 года. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, также у лидера КНДР была насыщенная программа в Приморье: он посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме на острове Русский.