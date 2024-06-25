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25 июня, 04:58

МИД назвал необходимые условия для визита в Россию лидера КНДР

МИД: Ким Чен Ын посетит Россию при наличии необходимых для этого условий

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию при наличии для этого необходимых условий. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

"Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определённая база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится", — заявил дипломат и добавил, что соответствующее приглашение у северокорейского лидера есть.

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Напомним, что Ким Чен Ын посещал Россию в сентябре 2023 года. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, также у лидера КНДР была насыщенная программа в Приморье: он посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме на острове Русский.

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ЦТАК

Оксана Попова
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