МИД назвал необходимые условия для визита в Россию лидера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию при наличии для этого необходимых условий. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

"Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определённая база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится", — заявил дипломат и добавил, что соответствующее приглашение у северокорейского лидера есть.